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Порошенко раскритиковал власть. Эксперт указал на вред таких заявлений во время переговоров

Четверг 20 марта 2025 11:31
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Порошенко раскритиковал власть. Эксперт указал на вред таких заявлений во время переговоров Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Критика лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко относительно нынешней военной стратегии Украины, а также обвинения власти в диктатуре играют на руку РФ во время международных переговоров. Кроме того, такие заявления противоречат предыдущей риторике самого Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политического эксперта Петра Олещука.

"В США не принято выносить внутренние дела страны за океан. А в Украине есть Порошенко. И вчера этот политик так наслаждался минимальным вниманием иностранного журналиста, что наговорил такого, из чего следует, что в нашем государстве нашим партнерам вообще не с кем говорить, кроме, конечно, Порошенко. Все остальные - диктаторы. Но, Порошенко немножко запутался: обвинил власть в диктатуре, хотя лично жал руку и обнимал диктатора Путина", - написал эксперт.

По словам Олещука, сегодня, в важный момент переговоров, политик фактически продвигает российский нарратив, что с украинской властью не надо договариваться - она, якобы, недемократическая.

"По логике Порошенко, здесь (в переговорах, - ред.) нужно его участие. Потому что он, вроде бы, хорошо знает Трампа. Трамп тоже его хорошо знает, но есть нюанс: при Порошенко Украина попала в мегаскандал, когда НАБУ с благословения тогда президента Порошенко слили бухгалтерию Партии регионов, где якобы фигурировал руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Трамп едва не проиграл, а Манафорт пошел за решетку. Это вмешательство в выборы в США ударило лично по Трампу, а поддержка Петром Хиллари Клинтон и игнорирование Дональда Трампа навсегда показали, на чьей стороне Порошенко, а соответственно и государство Украина, потому что он ее представлял", - отмечает эксперт.

Эксперт также отмечает, что слова Порошенко часто не совпадают с действительностью и его предыдущими высказываниями.

Напомним, Порошенко в интервью журналисту немецкого издания Bild заявил, что Украине нужно кардинально изменить военную стратегию, подчеркивая, что Киев должен отказаться от наступательных операций и перейти к обороне.

Ранее РБК-Украина писало, что большинство украинцев считают справедливыми примененные к Петру Порошенко, Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству средства и не понесут юридическую ответственность.

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Петр Порошенко
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