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Порошенко: Росія як країна-агресор рано чи пізно відповість за свої злочини

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Порошенко наголосив, що питання Донбасу і Криму попри намагання Росії не відійшло на другий план

Росія намагається скористатися пандемією коронавірусу, щоб скасувати санкції за агресію проти України, адже санкції діють й мають тривати доти, "доки ворог не забереться з української землі". Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю українським телеканалам, передає РБК-Україна.

"Росія намагається робити свою роботу - вона ставить питання, що під час коронавірусу давайте зупинено або послабимо санкції. Це насправді є підтвердженням, що наша програма застосування санкцій проти РФ за окупацію - ефективна і діє. Де розмови Росії про те, що санкції їм не страшні?" - сказав Порошенко.

Він наголосив, що питання Донбасу і Криму попри намагання Росії не відійшло на другий план, адже санкції США й ЕС продовжені.

"Це є результатом нашої роботи. І Росії сказали рішуче - ні. І коли вони намагаються робити піар-акцію, наприклад, прислали бензовози в Італію, то їм сказали, що ні ви нікого тут не обдурите. І в цих умовах ЄС захищає європейські цінності", - переконаний Петро Порошенко.

Він також наголосив, що Росія як країна-агресор рано чи пізно відповість за свої злочини - попри те, що нинішня влада віддає Кремлю важливих свідків цих злочинів.

"Вони Цемаха видали, щоб зруйнувати процес, вони беркутят видали, аби зруйнувати суд над вбивцями Майдану. Нічого в них не вийде. Ми запустили процес - і Росія за атаку на Україну, за агресію проти нашої держави буде нести відповідальність", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Німеччина і Франція виступили зі спільною заявою про перешкоджання роботі спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі під прикриттям пандемії коронавірусу.

Раніше також повідомлялося, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через коронавірус.

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