Порошенко: Россия боится членства Украины в НАТО, потому что это единственная гарантия безопасности

"Это мой главный месседж на Парламентской Ассамблее НАТО, который проходит в Люксембурге. Только завершили встречу с делегацией Европейского парламента в ПА НАТО. Говорили не о том, быть Украине или нет в Альянсе. А о том, как обеспечить наше членство быстрее", - подчеркнул Порошенко.

Желание Украины присоединиться к НАТО

В НАТО не может вступить страна, находящаяся в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.

Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.

Больше о том, что ожидает Украина от саммита – читайте в материале РБК-Украина.