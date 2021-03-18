Порошенко: рішення про запровадження локдауну у Києві є вимушеним і прогнозованим

Рішення про запровадження карантину у Києві є вимушеним. Разом з тим це прогнозований крок.

Про це заявила лідер "Європейської солідарності" у Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, передає прес-служба.

За її словами, ще два тижні тому вона попереджала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення "британського" штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до "червоної" карантинної зони.

"Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими "лікували" протягом останніх тижнів українців. Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення", - заявила Порошенко.