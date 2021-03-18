Порошенко: рішення про запровадження локдауну у Києві є вимушеним і прогнозованим
Рішення про запровадження карантину у Києві є вимушеним. Разом з тим це прогнозований крок.
Про це заявила лідер "Європейської солідарності" у Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, передає прес-служба.
За її словами, ще два тижні тому вона попереджала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення "британського" штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до "червоної" карантинної зони.
"Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими "лікували" протягом останніх тижнів українців. Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення", - заявила Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.
Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко в коментарі РБК-Україна повідомив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, сказав він.
Зокрема, зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 1092 нових випадки зараження COVID-19. Крім того, в країні за минулу добу виявили максимальну кількість нових випадків коронавірусу від початку року - 15 053.