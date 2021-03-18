Порошенко: решение о введении локдауна в Киеве - вынужденное и прогнозируемое
Решение о введении карантина в Киеве является вынужденным. Вместе с тем это прогнозируемый шаг.
Об этом заявила лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает пресс-служба.
По ее словам, еще две недели назад она предупреждала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения "британского" штамма) требует немедленной реакции центральной власти. И что отсутствие реакции может привести к тому, что часть областей Украины и город Киев перейдет к "красной" карантинной зоны.
"Вместо единой реакции на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми "лечили" в течение последних недель украинцев. До сих пор не понятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения", - заявила Порошенко.
Напомним, сегодня власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.
В частности, отметим, что за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения COVID-19. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.