Порошенко: решение о введении локдауна в Киеве - вынужденное и прогнозируемое

По ее словам, еще две недели назад она предупреждала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения "британского" штамма) требует немедленной реакции центральной власти. И что отсутствие реакции может привести к тому, что часть областей Украины и город Киев перейдет к "красной" карантинной зоны.

"Вместо единой реакции на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми "лечили" в течение последних недель украинцев. До сих пор не понятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения", - заявила Порошенко.