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Порошенко: решение о введении локдауна в Киеве - вынужденное и прогнозируемое

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 19:31
Порошенко: решение о введении локдауна в Киеве - вынужденное и прогнозируемое Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Решение о введении карантина в Киеве является вынужденным. Вместе с тем это прогнозируемый шаг.

Об этом заявила лидер "Европейской солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает пресс-служба.

По ее словам, еще две недели назад она предупреждала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения "британского" штамма) требует немедленной реакции центральной власти. И что отсутствие реакции может привести к тому, что часть областей Украины и город Киев перейдет к "красной" карантинной зоны.

"Вместо единой реакции на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми "лечили" в течение последних недель украинцев. До сих пор не понятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения", - заявила Порошенко.

Напомним, сегодня власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.

В частности, отметим, что за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения COVID-19. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.

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