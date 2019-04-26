Порошенко: роздача паспортів на Донбасі суперечить мирному процесу

Чинний президент України Петро Порошенко впевнений, що видача російських паспортів жителям окупованого Донбасу суперечить мирному процесу. Про це йдеться в повідомленні його на сторінці у Facebook.

Зокрема, Порошенко привітав підтримку України на засіданні Радбезу ООН. Він також висловив подяку США, Німеччині, Франції та іншим країнам ЄС за чітку позицію і однозначну оцінку про незаконність рішення РФ щодо видачі паспортів.

"Це рішення не є гуманітарним, як викручується російська пропаганда, адже сама Москва і створює нелюдські умови для життя наших громадян під окупацією. Рішення про паспортизацію не має нічого спільного з мирним процесом! Воно суперечить мінським домовленостей - і за буквою, і за духом! Воно спрямоване на легалізацію присутності російських військ на окупованій частині нашої держави", - заявив Порошенко.

Він також закликав світову спільноту посилити секторальні та економічні санкції проти Росії, а також розгорнути миротворчу місію на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в Радбезі ООН закликала до посилення санкцій проти Росії через рішення про видачу паспортів на Донбасі.

Напередодні Німеччина і Франція звинуватили Російську Федерацію в порушенні Мінська через паспорти.