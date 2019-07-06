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Порошенко розповів про значення саміту Україна-ЄС

Новини » Політика    06.07.2019 - 13:19
Порошенко розповів про значення саміту Україна-ЄС
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Результати саміту матимуть велике значення для України, переконаний лідер "Євросолідарності"

Лідер партіі "Євросолідарність" Петро Порошенко виклав  бачення майбутнього саміту Україна-ЄС, що відбудеться в Києві 8 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для EUobserver.

На думку Порошенка, результати цього саміту матимуть велике значення для України.

"Переконаний, формула перемоги на найвищому рівні — "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС". Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", - наголошує Порошенко

На думку Порошенка, для Дональда Туска та Жан-Клода Юнкера цей саміт стане крайньою політичною подією високого рівня з Україною.

"Ми, безумовно, будемо сумувати за українською мовою президента Туска і тонким гумором президента Юнкера. Це той випадок, коли новий друг точно не кращий за двох старих", - підкреслює Порошенко.

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