Порошенко рассказал о значении саммита Украина-ЕС

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Результаты саммита будут иметь большое значение для Украины, убежден лидер "Евросолидарности"

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко изложил видение будущего саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 8 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для EUobserver.

По мнению Порошенко, результаты этого саммита будут иметь большое значение для Украины.

"Убежден, формула победы на самом высоком уровне — "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС". Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС на последующие годы", - подчеркивает Порошенко

По мнению Порошенко, для Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера этот саммит станет крайним политическим событием высокого уровня с Украиной.

"Мы, безусловно, будем скучать по украинскому языку президента Туска и тонкому юмору президента Юнкера. Это тот случай, когда новый друг точно не лучше двух старых", - подчеркивает Порошенко.