Порошенко розповів, коли внесе в Раду новий закон про незаконне збагачення

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент чекає на публікацію рішення КСУ щодо статті про незаконне збагачення

Президент Петро Порошенко заявив, що внесе у Верховну раду новий законопроект щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення після оприлюднення Конституційним судом України рішення про скасування даної статті. Про це він сказав у ході Ради регіонального розвитку Запорізької області, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що не збирається вдаватися до політичного тиску на суд, але він буде діяти як президент.

"Вчора пішла інформація, що є рішення КСУ по скасуванню статті Кримінального кодексу за незаконне збагачення. Воно лише очікується, його ще ніхто не бачив, але воно вже отримало негативну реакцію у соцмережах, і ця негативна реакція у соцмережах мені зрозуміла. Хочу наголосити, що я ніколи, як президент, не коментую судових рішень. По-перше, це окрема гілка влади, по-друге, я аж ніяк не хочу, щоб це сприймалося як політичний тиск на суд, його не було і не буде. Але як президент і державний діяч я маю право діяти", - сказав глава держави.

Він зазначив, що після публікації рішення КСУ негайно дасть доручення з урахуванням висновків суду підготувати законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення.

"Суд робить свою роботу, а я - свою. Я є одним із авторів антикорупційного законодавства, антикорупційне законодавство є цілісним і неможливо вихоплювати окремі фрагменти з нього. Тому я хочу заспокоїти і сказати, щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ним ознайомимося - негайно дам доручення терміново з урахуванням висновків КСУ підготувати та внести до ВРУ, я визначу його як невідкладний, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення. Редакція статті буде виписана так, що і комар носа не підточить", - заявив президент.

Нагадаємо, КСУ у вівторок у ході закритого засідання визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що Порошенко невідкладно внесе до Верховної ради новий законопроект про статтю про незаконне збагачення.

Додамо, скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвізовий режим з Європейським союзом.