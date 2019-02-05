Порошенко розповів про важливість закріплення курсу в НАТО та ЄС у Конституції

Після внесення змін до Конституції Україна відповідатиме критеріям країни-претендента на членство у НАТО

После внесения изменений в Конституцию в части закрепления курса в НАТО Украина будет соответствовать критериям страны, которая претендует стать членом Альянса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Украина не будет спрашивать разрешения у России. Это должны признать все страны-партнеры по НАТО. На последнем саммите НАТО среди стран-членов выступили 21 президент и премьер-министр. В выступлении каждого из них звучало: мы должны подтвердить решение Бухарестского саммита. Именно поэтому так важно, чтобы в четверг парламент проголосовал (за изменения в Конституцию, - ред.)", - заявил Порошенко.

По его словам, Украина уже сейчас может претендовать на членство в НАТО.

"Это то, о чем говорил министр: імплементуйте законодательство, которое позволяет Украине соответствовать критериям, которые стоят перед страной, которая стремится стать членом (НАТО, - ред.). Не просто претендовать, претендовать мы и сейчас можем. И мы должны четко выписать эти критерии", - сказал президент.

Порошенко убежден, что Украина также нужна североатлантическому альянсу.

"У нас на сегодня абсолютное большинство генералов и старших офицеров, которые не просто имеют боевой опыт, а учиться у которых сегодня приезжают эксперты и военные со всего мира. И это является доказательством того, что не просто НАТО нужно Украине, но и Украина нужна НАТО", - заявил Порошенко.

Напомним, Верховная рада в четверг рассмотрит изменения к Конституции Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.