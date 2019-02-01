Рада розгляне зміни до Конституції в частині НАТО та ЄС 7 лютого

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд має розпочатися під час ранкового пленарного засідання

Законопроект про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України до членства в НАТО та Європейському союзі може бути проголосований у парламенті у другому читанні 7 лютого. Про це йдеться у порядку денному на наступний пленарний тиждень Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Так, розгляд законопроекту №9037 має розпочатись під час ранкового засідання у пленарний четвер.

"7 лютого: законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", - йдеться у порядку денному.

Зазначено, що доповідатиме щодо завершення процесу закріплення змін до Конституції голова комітету з питань правової політики та правосуддя, нардеп Руслан Князевич.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 лютого комітет з питань правової політики та правосуддя ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект остаточно як закон.

Нагадаємо, за словами представника президента у ВР Ірини Луценко, внесенню змін до Конституції України в частині закріплення курсу в НАТО і ЄС не буде опору в парламенті. Вона вважає, що у Раді знайдеться більше 300 голосів за зміни до Конституції.

Додамо, глава держави Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу в 2024 році.