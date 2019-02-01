ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада розгляне зміни до Конституції в частині НАТО та ЄС 7 лютого

Новини » Політика    01.02.2019 - 10:20
Рада розгляне зміни до Конституції в частині НАТО та ЄС 7 лютого
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд має розпочатися під час ранкового пленарного засідання

Законопроект про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України до членства в НАТО та Європейському союзі може бути проголосований у парламенті у другому читанні 7 лютого. Про це йдеться у порядку денному на наступний пленарний тиждень Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Так, розгляд законопроекту  №9037 має розпочатись під час ранкового засідання у пленарний четвер.

"7 лютого:  законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", - йдеться у порядку денному.

Зазначено, що доповідатиме щодо завершення процесу закріплення змін до Конституції голова комітету з питань правової політики та правосуддя, нардеп Руслан Князевич.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 лютого комітет з питань правової політики та правосуддя ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект остаточно як закон.

Нагадаємо, за словами представника президента у ВР Ірини Луценко, внесенню змін до Конституції України в частині закріплення курсу в НАТО і ЄС не буде опору в парламенті. Вона вважає, що у Раді знайдеться більше 300 голосів за зміни до Конституції.

Додамо, глава держави Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу в 2024 році.

У президента спрогнозували, чи підтримає Рада зміни до Конституції щодо євроінтеграції Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
Новини України ЕвросоюзНАТОКонституцияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся