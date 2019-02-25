Порошенко розповів, скільки бюджет отримав від розмитнення "євроблях"

Ці кошти держава направить на підтримку пенсіонерів

Через механизмы льготного растаможивания в бюджет Украины поступило 13,6 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента Петра Порошенко.

По словам Порошенко, эти средства государство направит на поддержку пенсионеров.

"Всего через механизмы льготного растаможивания поступило 13,6 млрд. В частности, почти 6 млрд по программе старых автомобилей, и мы эти деньги можем потратить на поддержку пенсионеров", - написал президент.

Напомним, 22 февраля был последний день, когда можно было растаможить автомобили с иностранной регистрацией ("евробляхи") по льготной ставке 0,5 акцизного сбора. Согласно закону, с 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

Кроме того, до 23 мая еще будут либерализованы нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей. После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, полиция может взыскать с владельца такой машины от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен штрафа.