Порошенко розповів, скільком пенсіонерам підвищать виплати

Після індексації пенсії зростуть у понад 8 млн пенсіонерів

С марта 2019 года после автоматической индексации вырастут пенсии у более чем 8 млн пенсионеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Петра Порошенко на совещании в Пенсионном фонде.

Порошенко напомнил, что с 1 марта начинается автоматическая индексация пенсий, по результатам которой выплаты вырастут у более чем 8 млн пенсионеров.

"Для отдельных категорий, в том числе военных, повышение уже произошло. Но с 1 марта пройдет индексация, которая будет проходить постоянно", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко отметил, что в Украине 74% получателей субсидий являются пенсионерами. Он также подчеркнул, что с марта они смогут получать монетизированные субсидии наличными средствами.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объявил об автоматической индексации пенсий с 1 марта. Пересчет будет проводиться на основе четкой формулы, которая учитывает показатели средней зарплаты и уровня инфляции в Украине. Отметим, с 1 января 2019 года повысилась пенсия для людей, которые имеют большой трудовой стаж.