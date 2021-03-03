Порошенко розповів про переговори з Медведчуком, які дозволили звільнити полонених

"Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим", - заявив Порошенко.

Він нагадав, що тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких сотні, а загалом - тисячі українців повернулися з полону додому.

"При цьому ми жодного разу не порушили принципу "найбільш цінних для Росії злочинців не видавати". Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського "Боїнга", - додав Порошенко.

Порошенко також наголошує, що у велику політику Віктор Медведчук повернувся у липні 2019 року під час парламентських виборів. Водночас його комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане.

"Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне - тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички. У мене не було двох років, щоби зазирати Путіну в очі і десь аж не екваторі свого президентства наважитися на перший державницький крок. Чотирнадцятий рік - то рік суцільних викликів, від Новоросії - до існування держави, від ситуації на фронті - до віялових відключень в енергетиці. Кожен з вас це добре пам’ятає. Нам знадобилося трохи кмітливості, трохи часу і трохи хитрості. Нам вдалося переграти Путіна", - говорить Порошенко.