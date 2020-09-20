Порошенко розкритикував проекту бюджету-2021

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Зростання видатків в проекті бюджету-2021 на утримання Офісу президента в умовах економічної кризи, російської агресії та епідемії коронавірусу неприпустиме.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, розкритикувавши проект держбюджету.

"За цим бюджетом стоїть абсолютно безглузда економічна політика, але багатомільйонна країна вимушена жити за цим бюджетом, і десятки мільйонів людей вимушені різко погіршити свій рівень життя. Навіть на третій рік президентства влада не збирається виконувати ті брехливі обіцянки, які вони робили і про які забули ще на виході зі стадіону", - говорить Порошенко.

На його думку, 357 мільйонів, передбачених на президента є абсолютно не припустимим в нинішніх умовах. Особливо, коли у бюджеті наступного року знову скорочують кошти на субсидії для малозабезпечених громадян.

"У цьому році зняли 2 мільярди і направили на поліціянтів, і в наступному скоротили на 7%. Це при тому, що за всіма прогнозами ринкова ціна на газ істотно зросте, а відповідно - і тарифи. Це значить, що найменш захищеним верствам, - тим хто отримує субсидії, - доведеться важче. Прискіпливих, надуманих перевірок стане більше, рівно як і помилок при нарахуванні. Звичайно, ці помилки будуть на користь можновладців - не людини", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що розбудова Збройних сил України не є в пріоритеті нинішньої влади, про що свідчить і скорочення витрат на армію у проекті бюджету наступного року, і наказ про запровадження штрафів за вогонь.