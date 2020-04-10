Порошенко розкритикував урядові пропозиції секвестру бюджету

Першим питанням порядку денного позачергового засідання парламенту має бути розгляд закону про банку, тільки після цього можна розглянути секвестр державного бюджету. Про це на брифінгу у Верховній раді наголосив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Порошенко переконаний, пропозиції уряду щодо секвестру бюджету знищують надбання реформ, які впроваджувалися протягом 2014-2019 років - зокрема, децентралізації, реформи освіти та медичної системи.

"131 млрд зовнішніх запозичень української держави базуються виключно на кредитах міжнародних фінансових організацій, в першу чергу МВФ. "Європейська солідарність" була де-факто єдиною політичною силою, яка вимагала, щоб розгляду пропозицій по секвестру бюджету, який зробила влада, обов’язково передував розгляд банківського закону, який є в переліку питань щодо отримання Україною траншу МВФ і щодо захисту України від дефолту", - нагадав Порошенко.

Він також наголосив, що не підтримує прискорення дати позачергового засідання без того, щоб до розгляду був готовий закон по банківській справі.

"Перше питання - бюджет. Не просто обговорення бюджету, а жорсткий секвестр бюджету. Хочу наголосити на тому, що недоотримання доходів бюджету почалося задовго до епідемії, і вже за підсумками першого кварталу було недоотримано понад 40 мільярдів гривень - в тому числі та через корупційні оборудки. В цій ситуації, коли недоотримання збільшується, влада пропонує нам секвеструвати статті бюджету. Які саме статті, які в першу чергу постраждають від цих дій? В першу чергу це освіта, і більш як 5 мільярдів знімається з освіти", - додав Порошенко.

За його словами, з розвитку системи екстреної медицини знімають майже мільярд гривень, які мали йти на суб’єкти місцевого самоврядування і забезпечити допомогу медпрацівникам.

"Ми не можемо прийняти позицію різкого урізання місцевого самоврядування, знаття частини позицій державного фонду регіонального розвитку, зняття коштів на розвиток ОТГ, коли влада знову забирає з регіонів собі все до останньої копійки і тут, в Києві, на високих пагорбах Печерська намагається розподіляти, руйнуючи реформу децентралізації", - наголосив Порошенко.

Він також застеріг від скасування прозорих кадрових конкурсів на державні посади.

"Вони хочуть скасувати всі конкурси по конкурсному призначенню будь-яких посад на державну службу і призначати лише за втаємниченою процедурою за особистими зв’язками. Ми повністю будемо захищати реформу державної служби і вимагати прозорості дій влади. Ми також наголошуємо, що неприпустиме будь-яке скорочення видатків на оборону, і будемо ретельно слідкувати за цими процесами", - резюмував Порошенко.

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков підтвердив, що нардепи зберуться на позачергове засідання орієнтовно у понеділок, 13 квітня.

Відзначимо, минулого понеділка парламентарії відправили на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.