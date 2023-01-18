Порошенко: путинским преступникам все равно придется покинуть территорию Украины

Амбиции Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения в Украине сузились от планов захватить Киев к попытке продвинуться от Соледара до Бахмута. Вскоре российская армия будет вынуждена покинуть Украину.

"Они планировали захватить Украину за три дня, я хочу подчеркнуть, что они угрожали взять Харьков, Чернигов, Сумы, Киев. А сегодня амбиции путина сузились до 20 километров расстояния от Соледара до Бахмута. Туда брошены лучшие российские силы - от десантников до зэков" вагнера". И даже там они не смогут обеспечить себе какое-либо стратегическое или оперативное продвижение", - заявил Порошенко.

В то же время, по его мнению, путь к миру очень короткий: вывод российских оккупационных войск с оккупированной украинской территории в границах 1991 года; освобождение украинской территории и признание наших границ; привлечение к ответственности за военные преступления военных преступников; репарации.

Он также заявил, что западные партнеры Украины на ближайшем заседании группы "Рамштайн" должны предоставить нам оружие, которое приведет к стратегическому перелому в войне. Порошенко поблагодарил президента Макрона за решение по поставке бронированной техники, включая легкие танки AMХ-10 и бронированные машины Bastion.

"Я хочу, чтобы мы все понимали: символические поставки танков, бронированной техники, ракет - важно как символ. Но в условиях широкомасштабной, самой большой после окончания Второй мировой войны - не в полной мере даже восстанавливает те потери, которые несет украинское войско, защищая свободный демократический мир, поэтому мы очень полагаемся на встречу в "Рамштайне" антипутинской коалиции, которая должна принять решение о предоставлении нам партии оружия, которая изменит ход войны", - подчеркнул Порошенко.