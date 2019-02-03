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Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави

Новини » Політика    03.02.2019 - 12:25
Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що зареєстрована українська церква згідно із Конституцією України буде і є незалежною від держави

Петро Порошенко завірив, що в Україні не буде державної церкви. Про це заявив президент України Петро Порошенко після церемонії інтронізації Епіфанія, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Інтронізація символізує те, що Божим промислом це державотворче питання вирішене. В Україні не буде державної церкви. Я високо ціную те, що вже було зроблено українськими церквами, релігійними організаціями", - сказав він.

За його словами, церква буде незалежною від держави.

"Зареєстрована Українська Церква згідно із Конституцією України буде і є незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей принцип залишиться непорушним",  - заявив Порошенко.

"До Вас побувало на київському престолі вже понад 100 митрополитів. Прийміть мої щирі вітання", - резюмував Порошенко. 

Нагадаємо, сьогодні митрополита Київського і всієї України Епіфанія інтронізували у Соборі Святої Софіїї. Після цього Порошенко привітав Епіфанія з поставленням на київський престол.

Відзначимо, 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у Православну церкву України .

Порошенко привітав Епіфанія з поставленням на київський престол Епіфаній офіційно став предстоятелем ПЦУ
Новини України ЄпіфанійПЦУ
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