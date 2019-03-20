Порошенко проводить переговори з Туском, Юнкером і Таяні

Президент України Петро Порошенко проводить в Брюсселі переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером та президентом Європарламенту Антоніо Таяні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

Він повідомив, що на порядок денний винесено питання відповідності України критеріям майбутнього членства в ЄС та НАТО та недопущення можливого розвороту на євроінтеграційному шляху.

"Ми будемо обговорювати і черговий пакет санкцій. Сьогодні ми очікуємо, що буде обговорено дату нашого наступного саміту Україна-ЄС і ми сподіваємося, що він відбудеться на початку літа, після завершення переговорів дату саміта ви зможете почути", - сказав Порошенко.

Президент також повідомив, що під час сьогоднішніх переговорів буде обговорено макрофінансова допомога Україні.

РБК-Україна писало, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму щорічному звіті привітав прагнення України до членства в Північноатлантичному Альянсі.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО в четвер, 21 лютого, набув чинності.