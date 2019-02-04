Порошенко прокоментував ситуацію у Венесуелі

Президент України вважає нинішні події у Венесуелі результатом популізму влади

Президент Украины Петр Порошенко считает, что ситуация в Венесуэле является результатом популизма власти. Об этом он заявил в ходе программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Что такое популизм - вы сейчас можете на кадрах телевидения посмотреть, что происходит в Венесуэле. Чем занимался Уго Чавес, а затем Мадуро. Первое, что он пообещал - он национализировал нефтегазодобывающие компании и снизил цены на газ в два раза. Это было обещание Мадуро и он национализировал компании. Как только национализировал - газ пропал", - отметил Порошенко.

Президент также напомнил, что так же в Венесуэле исчез бензин, когда начали регулировать цену на нефть, и продукты питания, "только они занялись продуктами питания", назвав это "феноменом популизма".

"Если вы вмешиваетесь в законы экономики, они работают как законы физики", - добавил Порошенко.

Напомним, Украина признает оппозиционного председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы и призывает власти Венесуэлы делать все возможное для предотвращения решения кризиса силовым методом