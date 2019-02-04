Порошенко прокоментував ситуацію у Венесуелі

Фото: Петро Порошенко (prezident.gov.ua)

Президент України вважає нинішні події у Венесуелі результатом популізму влади

Президент України Петро Порошенко вважає, що ситуація у Венесуелі є результатом популізму влади. Про це він заявив під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Що таке популізм - ви зараз можете на кадрах телебачення подивитися, що відбувається у Венесуелі. Чим займався Уго Чавес, а потім Мадуро. Перше, що він пообіцяв - він націоналізував нафтогазовидобувні компанії та знизив ціни на газ в два рази. Це була обіцянка Мадуро і він націоналізував компанії. Як тільки націоналізував - газ пропав", - зазначив Порошенко.

Президент також нагадав, що так само у Венесуелі зник бензин, коли почали регулювати ціну на нафту, та продукти харчування, "тільки вони зайнялися продуктами харчування", назвавши це "феноменом популізму".

"Якщо ви втручаєтеся в закони економіки, вони працюють як закони фізики", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Україна визнає опозиційного голову парламенту Венесуели Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели і закликає владу Венесуели робити все можливе для запобігання вирішенню кризи силовим методом.