Порошенко прокоментував шанси перемогти на виборах

Порошенко впевнений, що на виборах будуть "чудові результати"

Действующий президент Украины и кандидат на выборы 2019 Петр Порошенко уверен, что по итогам голосования будут "замечательные результаты". Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что является президентом демократической страны, в которой заранее неизвестно, кто победит на выборах.

"Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В России вы знаете заранее, кто выиграет. Что касается нас, то никто не знает, кто победит. Однако я уверен, что у нас будут замечательные результаты", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внешний курс не изменится в случае смены президента по итогам выборов 2019 года. В то же время он отметил, что в случае избрания нового президента ему придется считаться с мнением народа

"Того, кто решится вести дела с русскими на условиях русских, просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально", - пошутил Климкин.

Ранее также стало известно, что избирательный фонд Порошенко ежедневно расходует около 10 млн гривен.