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Порошенко прокоментував рішення суду про перенесення запобіжного заходу

Автор: Артур Родивилов

Екс-президент України Петро Порошенко прокоментував рішення про перенесення оголошення запобіжного заходу. Він вважає, що суд "злякався".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео виступу Порошенко біля суду.

"Які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше, ніж що-небудь. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися", - заявив він.

Нагадаємо, після чотирьох годин перебування судді в нарадчій кімнаті представник суду оголосив, що рішення про запобіжний захід Порошенку вирішили відкласти на 19 січня.

Порошенко в понеділок, 17 січня, почали вибирати запобіжний захід у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Як вважає слідство, Порошенко причетний до організації постачання вугілля з ОРДЛО замість закупівель у Південній Африці. В результаті реалізації цієї схеми проросійські бойовики були профінансовані як мінімум на 200 млн гривень.

Нагадаємо, до цього представники партії Порошенка заявили, що судді стало погано в нарадчій кімнаті, але в суді цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

Додамо, правоохоронці опублікували схему з Порошенком і хронологію подій у справі про вугілля з ОРДЛО.

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Петро Порошенко