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Порошенко продовжують обирати запобіжний захід

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Київ, Середа 19 січня 2022 14:14
Порошенко продовжують обирати запобіжний захід Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Колишньому президенту України Петру Порошенку продовжують обирати запобіжний захід. Засідання Печерського райсуду Києва розпочалось пообіді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Судовий процес почався одразу після повернення Порошенка в Україні, а саме 17 січня. Засідання тривало близько 12 годин. Потім суддя пішов до нарадчої кімнати, з якої так і не вийшов. Обрання запобіжного заходу перенесли на 19 січня.

Що хоче сторона обвинувачення: запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у мільярд гривень.

Що кажуть адвокати: свого підзахисного взагалі підозрюваним не вважають, через порушення під час оформлення підозри.

В чому підозрюють Порошенка

П'ятого президента України підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають політика Віктора Медведчука.

Реакція Зеленського на підозру Порошенку

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питанням контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу мають займатися правоохоронні органи та суд.

"Я не думаю, що це (справа Порошенка, - ред.) буде якось впливати на ситуацію всередині держави", - вважає він.

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