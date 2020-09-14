У Порошенка закликають Раду створити ТСК щодо справи "вагнерівців"

Верховна рада має негайно створити ТСК щодо справи "вагнерівців".

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час погоджувальної ради.

Крім того, вона продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити таку комісію.

"Зараз під Верховною радою України відбувається мітинг родин загиблих героїв російсько-української війни. 25 тисяч як мінімум вдів, доньок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицією з вимогою негайно створити ТСК з питань "вагнерівців". Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні знаходиться в парламенті, але блокується", - сказала вона.

Вона також додала, що "вагнерівці" вже зізналися, що вбивали воїнів 25-ї бригади десантників.

"Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання - це зрада національних інтересів. Зрада національних інтересів України - це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству", - підкреслила співголова фракції.

Нагадаємо, 13 вересня петиція з вимогою створити парламентську ТСК по справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Раді нацбезпеки і оборони не було ніякої інформації про операцію щодо "вагнерівців". Служба безпеки України раніше спростовувала проведення такої спецоперації.

Як відомом, у липні в Білорусі затримали понад 30 найманців, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна надсилала запит на їх екстрадицію, але Мінськ вирішив видати їх Москві.