У Порошенка закликали Раду ухвалити закон про податок на виведений капітал

Цього пленарного тижня парламент має розглянути низку законопроектів, на ухваленні яких наполягає чинний президент Петро Порошенко, серед них і закон про податок на виведений капітал. Про це заявила представник президента України у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

З її слів, також має бути розглянутий законопроект №9460, направлений на врегулювання особливостей процедури публічних закупівель.

"Пропозиції на цей пленарний тиждень від чинного президента є наступні. Ми пропонуємо на цьому пленарному тижні розглянути законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал" №8557. Також ініційований президентом законопроект №2413а, спрямований на підвищення ефективності державної регуляторної політики як одного з ключових елементів посилення економіки", - заявила Луценко.

Представник президента у ВР також додала, що Петро Порошенко закликає парламент повернутись до розробки законопроекту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також питання зняття депутатської недоторканності.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №8557 "Про податок на виведений капітал".

Комітет підкреслював, що прийняття законопроекту створить стимул для залучення інвестицій в економіку України.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна наголосила на необхідності прийняття закону про податок на виведений капітал.

Раніше Порошенко заявляв, що парламент повинен прийняти закон про податок на виведений капітал до виборів Верховної ради восени 2019 року. За словами глави держави, цей законопроект має підтримку бізнес-асоціацій.