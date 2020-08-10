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У Порошенка закликали Білорусь утримуватися від насильницьких дій

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 11:25
У Порошенка закликали Білорусь утримуватися від насильницьких дій
Фото: протести в Білорусі (twitter.com/tutby)
Автор: РБК-Україна

"Європейська солідарність" закликає усі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" висловлює глибоку стурбованість подіям у Білорусі й закликає владу утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи громадян.

Про це йдеться у звернені політсили на офіційному сайті.

"Білоруський народ має право на вільне і демократичне волевиявлення на виборах, а обов’язок влади - гарантувати та забезпечити реалізацію цих законних прав", - йдеться у зверненні.

В політсилі також зазначають, що повага до демократії та демократичних процедур, легітимність державної влади, діалог з громадянським суспільством і міжнародна відкритість є запорукою подальшого укріплення білоруської державності, її економічного процвітання та розквіту демократії.

"Партія "Європейська солідарність" у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити. Наразі ми закликаємо всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі", - додають у Порошенка.

У зверненні також наголошується, що вкрай важливо не допустити ситуації, за якої "для Мінська єдино можливим шляхом залишилося б опинитися в обіймах Москви, плани якої щодо майбутнього білоруського народу більш ніж очевидні".

"Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч. Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь", - резюмують у Порошенка.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

Як повідомляло РБК-Україна, у Білорусі відкрили кримінальні справи-за масових заворушень і насильства над правоохоронцями.

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