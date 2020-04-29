Порошенко закликав владу довести до кінця справу проти Росії за агресію у Керченській протоці

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко наголошує, що є обґрунтовані підозри, ніби Володимир Зеленський змирився з повзучою анексією Росією Азова

За останній рік жодне українське військове судно не перетнуло Керченську протоку, бо нинішня влада не зробила нічого, щоб захистити свободу судноплавства в Азовському морі. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у зверненні на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що у травні спливає термін, коли Україна має подати свою позицію до Міжнародного арбітражу з морського права щодо компенсації Російською Федерацією збитків за порушення міжнародних норм під час акту військової агресії в листопаді 2018 року.

"Майже рік, як 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі ухвалив попереднє рішення на користь України у справі "Україна проти Росії про затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року". Трибунал оголосив про застосування тимчасових заходів стосовно Російської Федерації за порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів та двадцяти чотирьох членів екіпажу. Він зобов’язав Кремль віддати наші кораблі та звільнити моряків. Завдяки цьому вердикту наших героїв вдалося повернути додому", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що це безпрецедентне в історії трибуналу рішення стало наслідком професійної роботи української дипломатичної команди відповідно до підписаних ним директив.

"Директиви давали чітке завдання - притягнути агресора до відповідальності. Вже наступного місяця Україна має подати меморандум із роз’ясненням своєї позиції до Спеціального міжнародного арбітражу, створеного згідно з Конвенцією ООН з морського права. На даному етапі йдеться вже про компенсацію збитків, завданих Україні", - додав Порошенко.

Однак, на його думку, викликає сумніви готовність теперішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який було розпочато.

"Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація Зеленського, Офіс Генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 року як військову провокацію з боку України", - наголошує Порошенко.

Він звертає увагу й на те, що дії українського ДБР чітко синхронізуються з Федеральною службою безпеки Росії.

"Бо і в ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем - кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ арештувала українських моряків, а ДБР - хоче пред’явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку", - додає лідер "Європейської солідарності".

Порошенко наголошує, що виникають обґрунтовані підозри, ніби Володимир Зеленський змирився з повзучою анексією Росією Азова і фактично визнає Азовське море "внутрішнім озером" Росії.

"Влада в межах міжнародного морського права і за підтримки наших закордонних партнерів могла і мусила наполягати на нашому законному суверенному праві здійснювати такі переходи в інтересах зміцнення обороноздатності країни. Очевидно, що сам факт наявності в Україні кримінальної справи по подіях в Керченській протоці підриває позиції нашої держави в Спеціальному міжнародному арбітражі. Ініціатори цієї справи та посадові особи, які її порушили на догоду Москві, мають бути покарані за державну зраду", - констатував Порошенко.

Своєю чергою, "ЄС" вимагає від МЗС надати суспільству інформацію, яким чином країна готується до арбітражу, й висловити публічно свою позицію щодо нападу Росії на Україну в Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше звільнені з російського полону українські моряки отримали статус учасників бойових дій.

Українські моряки були звільнені у вересні 2019 року в рамках першого великого обміну полоненими з Російською Федерацією в період президентства Володимира Зеленського.