Порошенко закликав терміново ухвалити закон про кисневі станції

"Я хочу подякувати кожному зі 155 народних депутатів, які поставили свої підписи, щоб скликати позачергову сесію для створення і фінансування масштабної програми встановлення стаціонарних кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я. В те, що проблем з киснем не існує, вірить лише одна людина в країні, та й той - Зеленський", - зауважив п’ятий президент.

Він нагадав, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися.

"А цього разу вже шукала диверсантів, які, мовляв, зупиняють кисневі заводи. А може то олігархи кисень випили? - зауважив Порошенко. - З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що проблема кисню так і не вирішена. Як показує практика, лікарні, які використовують лише кисневі балони, першими стикаються з дефіцитом кисню, який виникає під час чергового погіршення епідемічної ситуації".

Порошенко підкреслив, що натомість заклади, які дивом змогли встановити кисневі станції, в тому числі з їх допомогою, не стикаються з критичною нестачею кисню.

"Оксигенна станція подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів і забезпечує повну незалежність лікарні від постачальників. Чому? Тому що станція генерує кисень з навколишнього повітря. Єдине, що для цього потрібне - це надійне енергопостачання. Тому ми вимагаємо забезпечити усі ковідні відділення ще й генераторами. Для чого? Щоб уникнути масового мору у випадку віялових відключень електроенергії, бо влада дилетантів забула підготувати енергетику до зими. Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду. От такий діагноз", - говорить лідер "ЄС".

Він наголошує, що "ЄС" вимагає створити нову бюджетну програму, яка називається "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів.

"За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора - вже сімдесят гривень. Тягати балонами - ще дорожче, – зазначає Петро Порошенко. - Очевидно, що ковід це надовго, і відповідь на цей виклик потребує не лише тактичних, але і стратегічних рішень. Проблему кисню можна і треба вирішити раз і назавжди".

Порошенко подякував всім фракціям, і навіть кільком сміливцям-слугам, які, попри тиск з Офісу Зеленського, підтримали скликання позачергового засідання.

"Вимагаємо, аби вже завтра законопроект розглянув бюджетний і медичний комітет, а вже в четвер керівництво парламенту зобов’язане скликати позачергове засідання, - переконаний Петро Порошенко. - Лише за вчора, за один день померло від ковіду 700 українців. Нема нічого важливішого, ніж рятувати життя людей. Отже, я закликаю "слуг" згадати, що вони - не слуги Зеленського, і підтримати цей наш законопроект".