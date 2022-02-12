Порошенко закликав скликати РНБО: "готовий надати план дій із захисту країни"

"Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами", - наголосив Порошенко.

Порошенко закликає скликати засідання РНБО для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни.

"Від голови Верховної ради вимагаємо так само у суботу скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке запросити президента, міністра оборони, Головнокомандувача Збройних сил, керівників розвідок тощо. Верховна рада має змінити календарний графік і бути готовою в режимі нонстоп ухвалювати необхідні закони, бо це було у 2014 році. З цією вимогою на 8.30 ранку ми йдемо до Руслана Стефанчука", - повідомив Порошенко.

Політик також переконаний, що уряд протягом дня має подати пропозиції щодо збільшення видатків на оборону - за основу може бути взятий законопроект "Євросолідарності".

"Ми перебуваємо в тих умовах, коли відповідальна влада і відповідальні політики не мають права на позицію страуса, не мають права ховати голову в пісок. Навпаки, своїми діями мають демонструвати лідерство, вселяти впевненість та оптимізм. Нам треба мати план дій і чесно говорити з людьми", - сказав Порошенко.