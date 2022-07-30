Порошенко закликав створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці

Катування та вбивство полонених оборонців "Азовсталі" російськими терористами має бути розслідувано міжнародним судом, а злочинці мають отримати вирок. В тому числі і Володимир Путін, який віддав цей наказ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка у Facebook .

Він закликав міжнародних партнерів України створити спеціальну слідчу групу - за прикладом розслідування трагедії малазійського літака MH17.

"Оборонці "Азовсталі" підступним терористичним актом були знищені нелюдями. Чи це зробили ПВК "Вагнер", чи ФСБ, чи ГРУ - в будь-якому разі, країна-агресор. Вже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ", - наголосив Порошенко.

Він також закликав країни G7, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину проти людства і додати це в процес Гааги.