Порошенко призвал создать международную следственную группу для расследования теракта в Еленовке

Пытки и убийство пленных защитников "Азовстали" российскими террористами должны быть расследованы международным судом, а преступники должны получить приговор. В том числе и Владимир Путин, отдавший этот приказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook .

Он призвал международных партнеров Украины создать специальную следственную группу - по примеру расследования трагедии малазийского самолета MH17.

"Защитники "Азовстали" коварным террористическим актом были уничтожены нелюдями. Или это сделали ЧВК "Вагнер", или ФСБ, или ГРУ - в любом случае, страна-агрессор. Уже установлены и зафиксированы исполнители этого преступления. И мы точно знаем, кто отдал приказ", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал страны G7, НАТО, Европейского Союза присоединиться к прозрачному и беспристрастному расследованию этого преступления против человечества и добавить это в процесс Гааги.