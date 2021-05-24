Порошенко закликав до санкцій проти режиму Лукашенка через ситуацію з Протасевичем

На його думку, українська влада має:

запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини в аеропорту Мінська;

припинити авіаційні польоти над територією Білорусі;

встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України;

негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну;

посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні.

"Закликаю Європейський союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу - негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними", - наголосив Порошенко.

Він також рішуче засуджує методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.

"Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може", - переконаний він.