У Порошенка передали 115 тисяч захисних костюмів для медиків від початку пандемії

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання

Благодійний фонд Порошенка та компанія Roshen передали 115 тисяч медичних костюмів високого рівня захисту у понад 100 медичних закладів. Про це повідомляє прес-служба фонду, передає РБК-Україна.

"Якщо в першій хвилі ми передавали костюми опорним лікарням, які зустрічають і лікують хворих на COVID-19, то зараз ми намагаємося допомогти й дитячим лікарням, і обласним лікарням широкого профілю. Усе - аби лікарі були захищені",- повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Як зазначають в прес-службі, загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія Roshen доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.

Окрім того, 10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією Roshen, вже працюють у двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, у лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, у чотирьох медзакладах Києва та області.

Також Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання - монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри передали у 5 лікарень.

"Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові", - зазначається на сайті.

Нагадаємо, коштом фонду на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які передали в осередки спалаху коронавірусу - зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

Своєю чергою, команда Порошенка у парламенті наполягає на обов’язкових страхових виплатах для всіх медпрацівників, які захворіли на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 18 травня в Україні захворіло вже понад 3650 медичних працівників.

Автор: Олександра Діденко