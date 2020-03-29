Порошенко закликав парламент ухвалити додаткові заходи захисту для лікарів

фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Фракція "Європейська солідарність" готова розглянути законопроекти, які передбачають додаткові повноваження щодо медиків

Ситуація зі стрімким поширенням коронавірусу та економічної кризи, яка розпочалася ще до епідемії, вимагає рішучих і системних кроків. Про це після погоджувальної ради заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, фракція "Європейська солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні парламенту та ухвалити рішення, які будуть спрямовані на захист лікарів, малозабезпечених українців, та протидію кризовим явищам в економіці держави.

"Зараз ми потребуємо рішучих і системних кроків, які ми маємо зробити вже зараз. Перша позиція - це захистити людей від викликів, які несе і коронавірус, і бідність. І ми розробили законопроект, я підписав його як співавтор, де передбачається і захист суб’єктів господарювання, і активна позиція із захисту малозабезпечених, і активна позиція із протидії наслідкам в економіці. Я сподіваюся, що завтра під час позачергового засідання цей законопроект буде прийнято", - сказав Порошенко.

Порошенко додав, що його фракція готова розглянути законопроекти, які передбачають додаткові повноваження щодо медиків.

"Ми передбачаємо серйозні кроки, які були зроблені за нашою вимогою щодо захисту лікарів і захисту фізичного, щоб були забезпечені костюмами масками, і захисту фінансового. Тому що це є не менш важлива функція, ніж та, яку виконують наші воїни на фронті", - наголосив Порошенко.

Своєю чергою, Порошенко зауважив, що засідання погоджувальної ради з представниками уряду вкотре довело некомпетентність влади.

"Засідання було бурхливим і довготривалим. Ми почули багато нового. І те, до чого призвела дилетантська некомпетентність дій влади при підготовці країни до пандемії, до викликів і загроз в економіці, які зараз має Україна, звичайно потребує рішучих і неординарних рішень", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 30 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради України.

Разом з тим, голова Верховної ради Дмитро Разумков уточнив, що засідання планується розпочати о 14:00.

Відзначимо, у відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів усвідомити свою відповідальність і прийняти два необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги законопроекти щодо ринку землі та банків.