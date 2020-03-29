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Порошенко призвал парламент принять дополнительные меры защиты для врачей

Новости » Политика     29.03.2020 - 23:30
Порошенко призвал парламент принять дополнительные меры защиты для врачей
фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Фракция "Европейская солидарность" готова рассмотреть законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия в отношении медиков

Ситуация со стремительным распространением коронавируса и экономического кризиса, который начался еще до эпидемии, требует решительных и системных шагов. Об этом после согласительного совета заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По его словам, фракция "Европейская солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и принять решения, которые будут направлены на защиту врачей, малообеспеченных украинцев, и противодействие кризисным явлениям в экономике государства.

"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагов, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедность. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предусматривается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малоимущих, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что его фракция готова рассмотреть законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия в отношении медиков.

"Мы предусматриваем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием по защите врачей, в том числе защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами и масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, Порошенко отметил, что заседание согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало некомпетентность власти.

"Заседание было бурным и продолжительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, вызовов и угроз в экономике, которые сейчас имеет Украина, конечно требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.

Напомним, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, 30 марта, состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины.

Вместе с тем, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков уточнил, что заседание планируется начать в 14:00.

Отметим, в видеообращении президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекты относительно рынка земли и банков.

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