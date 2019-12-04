Порошенко закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко надіслав листа президенту Європейської ради

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко надіслав листа на адресу президента Європейської ради Шарля Мішеля. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Європейської солідарності".

Він наголосив, що у контексті Нормандської зустрічі у Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність та солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.

У зв’язку з цим Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її триваючу агресію проти України.

П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку президента Європейської ради курсу на інтеграцію України до Європейського союзу.

Порошенко також привітав Шарля Мішеля із вступом на посаду та побажав успіхів у просуванні європейського порядку денного.