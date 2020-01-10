Порошенко закликав ініціювати спецзасідання радбезу ООН щодо авіакатастрофи в Ірані

Україна має використати усі наявні міжнародні механізми у розслідуванні авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Ірані задля того, щоб відновити справедливість, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти. Про це заявив у п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу", - вважає Порошенко.

На його думку, ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів.

"Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні", - додає п'ятий президент.

Також Порошеннко вважає, що українській владі треба ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи українського літака.

"По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації. А Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками", - закликає політик.

На думку Порошенко, йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії, а про захист національних інтересів та імідж України.

"І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну. Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти", - резюмував Порошенко, ще раз висловлюючи глибокі співчуття рідним та близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі.