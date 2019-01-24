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Порошенко закликав главу МКЧХ сприяти у звільненні українських політв'язнів

Новини » Політика    24.01.2019 - 18:32
Порошенко закликав главу МКЧХ сприяти у звільненні українських політв'язнів
Фото: Порошенко та Мауреро (president.gov.ua)

Зокрема, було обговорено кроки для звільнення українських моряків

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером закликав його посилити зусилля для звільнення всіх українських заручників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України.

Як зазначається, зокрема було обговорено питання звільнення політв'язнів Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.

Крім того, сторони скоординували подальші кроки у питанні звільнення українських моряків, які були захоплені Росією в результаті чергового акту агресії 25 листопада та відповідно до міжнародного гуманітарного права мають статус військовополонених.  

Президент України звернувся до глави МКЧХ з проханням вжити всіх можливих заходів для дотримання Росією прав і свобод українських військовослужбовців, які гарантовані міжнародним правом.

У рамках зустрічі Порошенко подякував президенту МКЧХ  за зусилля, які докладаються Комітетом для подолання гуманітарних наслідків триваючої російської агресії. Було відзначено, що гуманітарна операція в Україні залишається серед пріоритетних для МКЧХ у світі.

Нагадаємо, МКЧХ направив запит до Російської Федерації щодо надання представникам Червоного хреста доступу до українських військовополонених моряків.

РБК-Україна писало, що українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії через захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. 

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