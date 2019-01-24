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РФ порушила 5 статей Європейської конвенції з прав людини, - Геращенко

Новини » Політика    24.01.2019 - 13:26
РФ порушила 5 статей Європейської конвенції з прав людини, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

За словами Геращенко, Росія в Азовському морі пішла на відкриту військову агресію

Перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко зазначила, що Російська Федерація порушила щонайменше 5 статей Європейської конвенції з прав людини. Про це вона заявила під час свого виступу на засіданні ПАРЄ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.  

Вона зазначила, що Росія в Азовському морі пішла на відкриту військову агресію.

"РФ порушила щонайменше 5 статей Європейської конвенції з прав людини"

Нагадаємо, українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і громадян РФ, причетних до захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада. 

Геращенко на дебатах підкреслила, що днями в Москві відбулися закриті суди над українськими моряками. Однак на засідання не пустили родичів моряків, європейських дипломатів, журналістів, українського омбудсмена.

Раніше Геращенко заявляла, що Україна готова передати РФ 25 засуджених росіян в обмін на політв'язнів Кремля.

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