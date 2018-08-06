Коболєв сумнівається в збереженні транзиту після запуску "Північного потоку-2"

Коболєв розповів, що зможе заблокувати будівництво газопроводу

Після запуску газопроводу "Північний потік-2" транзит російського газу по українській газотранспортній системі навряд чи збережеться. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Зокрема, Коболєв зазначив, що на сьогодні тривають пошуки партнера, який увійде до складу правління відокремленого оператора газотранспортної системи. На його думку, такий партнер може вплинути на рішення європейських країн про будівництво газогону. Причому цим партнером може виступити компанія не тільки з Європи.

"Є партнери в інших країнах, які можуть вплинути на це рішення. Мені здається, це очевидно...Ми просто говоримо, що нам потрібні ті партнери, які допоможуть нам залишитися транзитною країною для російського газу без будівництва "Північного потоку-2"...Ми говоримо про Європу і США", - підкреслив Коболєв.

Він також зазначив, що напрацювання в цьому плані є, однак відмовився їх конкретизувати.

"Я не вірю, що через Україну буде прокачуватися газ, якщо "Північний потік-2" буде реалізований у форматі, задуманому німцями і росіянами", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше Коболєв розповів деталі корпоративної реформи "Нафтогазу".