Порошенко закликав ЄС у червні посилити санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

Співрозмовники засудили рішення президента Росії щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вони наголосили, що це свідомий та нелегітимний крок Кремля, який прямо суперечить мінським домовленостям і підриває мирний процес на Донбасі.

Порошенко висловив переконання, що міжнародна спільнота має жорстко відреагувати на такі деструктивні дії РФ під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністерство закордонних справ Литви суворо засуджує указ президента Росії Володимира Путіна, яким спрощується порядок надання російського громадянства громадянам України, які проживають в ОРДЛО. Литва вважає таке рішення незаконним втручанням у внутрішні справи України, грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни.

Крім того, ЄС заявив, що підписання указу президентом РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей є посяганням на суверенітет України.

Зазначимо, на сьогодні заплановано засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО, пов'язаної з видачею російських паспортів.