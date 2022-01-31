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Порошенко: внутрішні політичні війни грають на руку ворогу

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Киї, Понеділок 31 січня 2022 19:18
Порошенко: внутрішні політичні війни грають на руку ворогу Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу зайнятися захистом держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Порошенко також стверджує, що усі покази по "вугільній справі" вичерпно дав слідству.

"Ще раз наголошую: всі ці понад сто справ не мають нічого спільного ані зі здоровим глуздом, ані з правом і є політично вмотивованими", - переконаний Порошенко.

Він також закликав владу посилити обороноздатність країни на тлі даних міжнародних розвідок про посилені приготування росіян до повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 31 січня колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від надання свідчень.

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