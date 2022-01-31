Порошенко: внутрішні політичні війни грають на руку ворогу
П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу зайнятися захистом держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".
Порошенко також стверджує, що усі покази по "вугільній справі" вичерпно дав слідству.
"Ще раз наголошую: всі ці понад сто справ не мають нічого спільного ані зі здоровим глуздом, ані з правом і є політично вмотивованими", - переконаний Порошенко.
Він також закликав владу посилити обороноздатність країни на тлі даних міжнародних розвідок про посилені приготування росіян до повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, 31 січня колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Але він відмовився від надання свідчень.