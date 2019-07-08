Порошенко закликав дати рішучу відсіч інформаційній диверсії

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко прокоментував ініціативу щодо "телемосту"

Українська влада і суспільство мають дати рішучу відсіч інформаційній диверсії, організованій Путіним і його п’ятою колоною в Україні. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив журналістам після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Йдеться про ініціативу так званого "телемосту" між українським і російським пропагандистським телеканалом, який знаходиться під санкціями в Україні.

"Мають бути адекватні відповіді на інформаційну диверсію, яка є складовою частиною гібридної війни Російської Федерації проти України. Телемости з агресором, телемости Путіним, з убивцями українського народу є неможливими. Телемости з Росією – очевидно, що це можливо тоді, коли Росія звільнить окуповані території, коли Росія прибере геть свої війська і коли Росія припинить вбивати українців. Якщо вам для цього мало аргументів, які надає українська влада – почуйте голос українського народу: тікайте, заберіться геть з України", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що від реакції органів влади і правоохоронців буде залежати, наскільки агресивно надалі діятиме "п’ята колона" за сценаріями Кремля. Питання інформаційної безпеки українців потребує негайного додаткового законодавчого захисту. За словами Порошенка, більшість ініціатив, напрацьованих командою "Європейської солідарності" щодо захисту інформаційного простору, підтримав Туск.

"Українська влада має зараз продемонструвати свої рішучі дії. Закликаємо негайно скликати Нацраду з питань телебачення та радіомовлення і негайно розглянути та прийняти рішення по ситуації, що склалася в телевізійному просторі. Я б підтримав ініціативу Верховної ради про скликання позачергового засідання і законодавчого врегулювання заборони мовлення каналів, які мають пряму асоціацію з країною-агресором, принаймні під час війни. І низку інших ініціатив, які дозволять захистити інформаційний простір України від брутальної агресії з боку країни-агресора. Я сьогодні виклав всі ці занепокоєння пану Туску, і мені було надзвичайно приємно, що він підтримав більшість цих ініціатив", – підкреслив Порошенко.