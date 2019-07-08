Порошенко призвал дать решительный отпор информационной диверсии

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал инициативу по "телемосту"

Украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии, организованной Путиным и его пятой колонной в Украине. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил журналистам после встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Речь идет об инициативе так называемого "телемоста" между украинским и российским пропагандистским телеканалом, который находится под санкциями в Украине.

"Должны быть адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины. Телемосты с агрессором, телемосты Путиным, с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией – очевидно, что это возможно тогда, когда Россия освободит оккупированные территории, когда Россия уберет прочь свои войска и когда Россия прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть – услышьте голос украинского народа: бегите, убирайтесь вон из Украины", – заявил Порошенко.

Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля. Вопросы информационной безопасности украинцев требуют немедленной дополнительного законодательной защиты. По словам Порошенко, большинство инициатив, наработанных командой "Европейской солидарности" относительно защиты информационного пространства, поддержал Туск.

"Украинская власть должна сейчас продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации, сложившейся в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от брутальной агрессии со стороны страны-агрессора. Я сегодня выложил все эти беспокойства господину Туску, и мне было чрезвычайно приятно, что он поддержал большинство этих инициатив", – подчеркнул Порошенко.