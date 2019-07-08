ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко призвал дать решительный отпор информационной диверсии

Новости » Политика    08.07.2019 - 15:05
Порошенко призвал дать решительный отпор информационной диверсии
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал инициативу по "телемосту"

Украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии, организованной Путиным и его пятой колонной в Украине. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил журналистам после встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Речь идет об инициативе так называемого "телемоста" между украинским и российским пропагандистским телеканалом, который находится под санкциями в Украине.

"Должны быть адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины. Телемосты с агрессором, телемосты Путиным, с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией – очевидно, что это возможно тогда, когда Россия освободит оккупированные территории, когда Россия уберет прочь свои войска и когда Россия прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть – услышьте голос украинского народа: бегите, убирайтесь вон из Украины", – заявил Порошенко.

Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля. Вопросы информационной безопасности украинцев требуют немедленной дополнительного законодательной защиты. По словам Порошенко, большинство инициатив, наработанных командой "Европейской солидарности" относительно защиты информационного пространства, поддержал Туск.

"Украинская власть должна сейчас продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации, сложившейся в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от брутальной агрессии со стороны страны-агрессора. Я сегодня выложил все эти беспокойства господину Туску, и мне было чрезвычайно приятно, что он поддержал большинство этих инициатив", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко раскрыл основу прогресса в европейской интеграции Порошенко рассказал о значении саммита Украина-ЕС
Новости Украины Порошенко ПетрЕвропейская солидарностьагрессия РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь