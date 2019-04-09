Порошенко визнав помилковим призначення бізнес-парнерів на посади

Президент України Петро Порошенко, кандидат на виборах 2019, визнає свої помилки щодо кадрових призначень. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Порошенко не назвав конкретних прізвищ, однак пообіцяв, що більше не призначатиме бізнес-партнерів та близьких людей на ключові посади.

"Це помилка в кадровій політиці. Були очевидні помилки в призначенні тих чи інших прізвищ. Я не буду називати вам прізвищ, але я хочу наголосити наступне: ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей Петром Порошенком більше призначено не буде, поки він є президентом", - заявив він.

Президент визнав, що рішення ухвалювалися кулуарно і, на його думку, саме через це не знаходили підтримки в суспільстві.

"Я дійсно змінив комунікацію, в тому числі з громадянським суспільством. Перша помилка є комунікаційна. Стратегічна комунікація була повністю зруйнована. Рішення приймалися кулуарно. А навіть якщо вони були абсолютно правильні, вони не викликали довіри в суспільстві...", - додав президент.

Нагадаємо, у штабі кандидата в президенти України, чинного президента Петра Порошенка заявили, що він прийде на дебати на "Супільному" 19 квітня, як того вимагає закон.