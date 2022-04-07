Порошенко привіз у Чернігів генератори, продукти, ліки і закликав підтримати відновлення міста

На його думку, Чернігів став для всього світу символом стійкості, незламності.

"Фашисти російських військ хотіли влаштувати тут щось середнє між блокадою Ленінграду і Сталінградом. Ці дні блокади без світла, без тепла, 70% зруйнованих варварами приміщень не зламали дух чернігівчан", - додав Порошенко.

П’ятий президент також подякував місцевим медикам, які не припиняли лікувати містян, й закликав владу та міжнародні організації надати підтримку Чернігову та місцевому самоврядуванню міста.

"Ми можемо говорити про ефективність децентралізації. Тому що основний тягар організації життя міста в умовах оточення взяла на себе міська влада і міський голова. Сьогодні чернігівчани потребують підтримки держави, підтримки уряду. Потребують підтримки міжнародних організацій, у тому числі і фінансової, комунальної, підтримки щодо відновлення", - зазначає Порошенко.