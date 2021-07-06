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Порошенко передав військовим партію обладнання майже на 1 млн гривень

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Донбас, Вівторок 06 липня 2021 17:28
Порошенко передав військовим партію обладнання майже на 1 млн гривень Фото: Петро Порошенко (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у вівторок, 6 липня, на Донеччині особисто передав військовим партію обладнання майже на мільйон гривень.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу політичного об’єднання "Європейська солідарність".

Комплект відеоспостереження куплений спільно коштом волонтерів та Фонду Порошенка. Крім оптичної розвідки, у 10 ОГШБр привезли 5 потужних генераторів та 2,5 кілометри тіньової сітки.

"До нашої співпраці з 10-ю бригадою долучились 3 124 особи. Хтось перерахував 5 гривень, хтось - 5 тисяч, хтось 10 тисяч. Дуже важливо, щоб ви на власні очі побачили, що в повному обсязі генератори, комплекси спостереження, сітки - тільки сьогоднішньою партією майже на мільйон гривень все приїжджає і передається нашим воїнам. В надійні руки. Тут абсолютний порядок, воно ставиться на облік, і навіть під час ротації бригади це залишається тим, хто прийде на ротацію", - наголошує Петро Порошенко.

За його словами, це призводить в першу чергу до скорочення втрат в особовому складі бригади.

"Це - головне. І це - завдяки вам, тим, хто не залишився байдужим. Тим, хто долучився до цієї ініціативи. Тим, хто допомагає нашій армії. Велике вам спасибі", - подякував п’ятий президент усім волонтерам, які долучилися до кампанії зі збору коштів.

Порошенко передав військовим партію обладнання майже на 1 млн гривень

Як повідомлялось, раніше Порошенко заявляв, що визволення Краматорська та Слов'янська стало переламним моментом у війні на Донбасі проти російської агресії.

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