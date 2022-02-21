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Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі, - Порошенко

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Киев, Понеділок 21 лютого 2022 17:10
Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі, - Порошенко Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вкотре наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Він закликав владу ініціювати це питання для розгляду на безпековому саміті і повідомив, що передасть свої напрацювання президенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політика під час виступу на погоджувальній раді.

"Саміт України і США, наших союзників з одного боку, Росії з іншого боку, про який ми почули вчора, безумовно це важлива подія. Яка, по-перше, залишає нам надію на дипломатичне врегулювання російської загрози, чого прагнуть всі українці і весь світ. З іншого боку дає нам певний час для того, щоб ми краще підготувалися до будь-якого сценарію. І стосовно саміту - я не хочу оприлюднювати, але я передам президенту наші розгорнуті пропозиції", - повідомив Порошенко.

Політик впевнений, що перше, що необхідно зробити для того, щоб зняти напругу - це поставити на цьому саміті питання про направлення на окуповану частину Донбасу "блакитних шоломів" ООН.

"В цьому сенсі дуже обнадійливою є заява китайського міністра закордонних справ в Мюнхені про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Постійний член Радбезу водночас є підписантом Будапештського меморандуму, - нагадав п’ятий президент. - Ми глибоко свого часу пропрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію".

Порошенко підкреслив, що те ж саме стосується і повернення до Дорожньої карти Мінських домовленостей, яка передбачає принцип "security first" - по-перше безпека.

"Є російський наратив з так званою "формулою Штайнмаєра" і викривленням, яке точно сприяє втраті частини суверенітету України. Ні в якому разі ми не можемо піти на умови Росії і дати себе обдурити, - вважає Петро Порошенко. - Є чітко встановлений пріоритет: система безпеки в Європі може триматися лише на старій, перевіреній часом основі - НАТО з включенням до блоку України. Це краще за будь-яку ядерну зброю".

Також Порошенко вкотре закликав проголосувати за зміни до бюджету (6542) і виділити на потреби ЗСУ та територіальної оборони 50 млрд грн.

"Я вимагаю і наполягаю у вівторок поставити законопроєкт, який був внесений п’ять тижнів тому. Ми маємо забезпечити армію. Щоб ми доукомплектували українську армію, яка укомплектована на 60%, треба розглядати наш законопроект, забезпечити резерви. Місцеві ради проголосували за виділення коштів. П’ять тижнів ви не можете поставити це питання на голосування. Ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятно", - обурився лідер партії "Європейська Солідарність".

Як повідомлялось, раніше лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної ради закликав негайно виділити кошти для фінансування ЗСУ. Він подякував союзникам за надання озброєння і зауважив, що пріоритетом для влади має бути саме фінансування оборони.

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