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Порошенко запросив Зеленського продовжити дебати на "Суспільному"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 20:00
Порошенко запросив Зеленського продовжити дебати на "Суспільному"
Фото: Петро Порошенко і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відбулись дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському"

У ході дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат у президенти Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського продовжити дебати на "Суспільному". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні проходили дебати Зеленського та Порошенка. У ході дебатів, Зеленський заявив, що чинний президент України запросив його зустрітися на Банковій. 

"Я не політик, я простий чоловік, який прийшов зламати систему. Пам'ятаєте, я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову. Я приїхав на Банкову, а ви мені сказали: "Вова, навіщо тобі це треба? Це дуже складно. Ти не будеш бачити своїх дітей. Не будеш бачити дружину, будеш менше заробляти. Одне питання, навіщо ви все туди лізете?", - заявив він.

Також Зеленський заявив, що олігарх Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону. У свою чергу Порошенко звинуватив Зеленського у тотальній некомпетентності та заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити.

Зазначимо, модераторами дебатів були голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. За підсумками жеребкування, дебати почала команда Володимира Зеленського.

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